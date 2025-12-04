La rivisitazione dal vivo di uno dei più grandi pionieri di horror, noir e thriller, plasmata da tre artisti di lunga esperienza: domani sera alle 18:30, nella Sala Oppo del Conservatorio di Cagliari, va in scena "Redrum - La maschera della morte rossa", una performance multimediale che rilegge il capolavoro di Edgar Allan Poe, riadattandolo e fornendo inediti contributi narrativi.

Sul palco l'attore e cantante Matteo Loglisci, accompagnato da Alberto Saguto (pianoforte, elettronica) e Sandro Mungianu (clarinetto, sassofono ed elettronica). Definito "esperienza multisensoriale", lo spettacolo si arricchisce di proiezioni video ed elaborazioni acustiche dal vivo, intrecciando una trama visiva e sonora che conduce per atmosfere oscure, ipnotiche ed evocative. Una ripresa del tema più attuale dell'opera del grande autore americano: la fragilità degli esseri umani posti dinanzi all'inevitabilità della morte, con l'allegoria originale che si fa contemporanea. 

"Redrum" è una produzione dell'associazione Ticonzero, sviluppata in collaborazione con Spaziomusica

