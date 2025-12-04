Cagliari, al Conservatorio lo spettacolo multimediale “Redrum”Sabato la rivisitazione in chiave moderna de “La maschera della morte rossa”, capolavoro di Edgar Allan Poe
La rivisitazione dal vivo di uno dei più grandi pionieri di horror, noir e thriller, plasmata da tre artisti di lunga esperienza: domani sera alle 18:30, nella Sala Oppo del Conservatorio di Cagliari, va in scena "Redrum - La maschera della morte rossa", una performance multimediale che rilegge il capolavoro di Edgar Allan Poe, riadattandolo e fornendo inediti contributi narrativi.
Sul palco l'attore e cantante Matteo Loglisci, accompagnato da Alberto Saguto (pianoforte, elettronica) e Sandro Mungianu (clarinetto, sassofono ed elettronica). Definito "esperienza multisensoriale", lo spettacolo si arricchisce di proiezioni video ed elaborazioni acustiche dal vivo, intrecciando una trama visiva e sonora che conduce per atmosfere oscure, ipnotiche ed evocative. Una ripresa del tema più attuale dell'opera del grande autore americano: la fragilità degli esseri umani posti dinanzi all'inevitabilità della morte, con l'allegoria originale che si fa contemporanea.
"Redrum" è una produzione dell'associazione Ticonzero, sviluppata in collaborazione con Spaziomusica.