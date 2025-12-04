Nuova produzione per la compagnia La Botte e il Cilindro: domenica alle 18 il Teatro Astra di Sassari propone “Lola e l’uovo d’oro” di Margherita Frau, in scena insieme a Consuelo Pittalis. La regia è di Pier Paolo Conconi, il disegno luci di Paolo Palitta.

La coniglietta Lola, ha una grande missione: la regina Cocodè le affida il magico uovo d’oro, fatto da lei, così da nasconderlo per la festa della caccia alle uova. Lola per compiere la sua missione e salvare la festa dovrà attraversare la foresta, poi scendere al centro della terra, scalare il Monte Everest e prendere un ascensore per portare a termine la sua missione. Anche i bambini avranno il loro ruolo da svolgere per aiutare Lola in queste avventure.

“Lola e l’uovo d’oro” è’ uno spettacolo musicale, ludico e interattivo. I bambini partecipano alle avventure di Lola aiutandola nella sua missione grazie a intermezzi cantati, pantomime e lezioni di combattimento pacifico ispirate al regno animale. I piccoli diventano protagonisti della storia aiutando Lola nelle sue avventure e per portare a termine la sua missione: nascondere l’uovo d’oro.

Il titolo è inserito nel cartellone della 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”, organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna.

