Cesare Cremonini sui social posta uno scatto inedito e ricorda un periodo della sua vita in cui non stava bene.

«Questa fotografia è del 2016 - scrive il cantautore bolognese - La scattò la mia ragazza di allora. Stavo iniziando a scrivere “Nessuno vuole essere Robin”. Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco. Una cosa stupida. O meglio, avevo annientato i sentimenti nei confronti di chi mi circondava, perché ero entrato in una folle simbiosi con il resto del mondo».

«Non so come e perché ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo – continua -. Dei ragazzi e delle ragazze che vedevo camminare per strada, dei cuori che non erano il mio ma che amavo lo stesso perché pulsavano dentro alla mia città, delle notizie che ascoltavo in televisione e di chi le annunciava, delle foto che guardavo sui social. Ho capito più tardi che era un peso che alla lunga mi poteva distruggere. Ma una notte mi sono seduto sul letto con la chitarra e… come mai sono venuto stasera? Bella domanda…», conclude citando la sua canzone, “Nessuno vuole essere Robin”.

Alla fine il cantante, 43 anni, ne è uscito. Oggi ha trovato un nuovo amore, la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, e sta lavorando a nuova musica: «Ci sono così tante canzoni nuove da farci due album. Ma non sono pago. Non ho svuotato ancora del tutto questo tempo. Ho ancora un ca**o di dolore che sembra infinito nell’anima e una rabbia e un bisogno di amore e di felicità così forte e un senso di gratitudine talmente potente che sento che ne nasceranno ancora. È ancora presto per tornare sul palco. Dovrà essere un paradiso quel posto. Ma intanto iniziamo a cantare che ci sono così tanti cori che ci vorrebbero due anni solo per loro!».

(Unioneonline/D)

