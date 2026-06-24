Torna il Cala D’Ambra Music Festival e lo fa con una grande serata tutta dedicata alla musica tradizionale sarda. L’appuntamento, guidato dal direttore artistico Carlo Sezzi, e giunto alla quinta edizione, anche per il 2026 ha un cartellone ricco di contaminazioni musicali, capace di attraversare blues, soul, jazz, sonorità mediterranee e latinoamericane, senza dimenticare la musica d’autore.

L’inaugurazione del festival, in programma sabato 27 giugno alle ore 19, è affidata a “Raighinas”, una serata speciale dedicata alle radici culturali della Sardegna. Sul palco si alterneranno Totore Chessa & Cambales di Irgoli, il Coro Stellaria di Brunella, il Gruppo Folk Juanne Piu di Siniscola, Tore & Massimo di Torpè e il Gruppo Mini Folk di San Teodoro, protagonisti di un evento pensato per celebrare identità, memoria e tradizione dell’isola. Il viaggio musicale proseguirà sabato 4 luglio con Alberto Visentin e la BlueSunset Band, protagonisti di un intenso percorso tra blues e soul dalle influenze internazionali. L’11 luglio sarà invece la volta del Federico Piras Trio “Pipiniti”, mentre il 18 luglio salirà sul palco Mondo Albato con le sue sonorità originali e contemporanee. Sabato 25 luglio spazio al trio formato da Roberto Luti, Elisabetta Maulo e Carlo Sezzi, musicisti accomunati da una raffinata ricerca sonora che intreccia blues e improvvisazione. Agosto si aprirà con Sophia Murgia, in arte “Solosophia”, una delle giovani voci emergenti più interessanti della nuova scena musicale sarda.

L’8 agosto sarà protagonista Laura Mura con il progetto “Ombrelli per uomini verdi”, mentre il Ferragosto del Cala D’Ambra Festival porterà sul palco l’energia e le atmosfere latinoamericane dei Quarto de Cuba. Il 22 agosto sarà dedicato alla musica italiana con la Rino Gaetano Tribute Band, mentre il 29 agosto il festival ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026, il Barranco Quartet che presenta il nuovo disco accompagnato da un quartetto d’archi, in una produzione che unisce eleganza jazzistica e suggestioni cameristiche. A chiudere la rassegna, sabato 5 settembre, saranno Matt Pascale & The Stomp con una serata all’insegna del ritmo e delle sonorità blues e rock’n’roll. Accanto ai concerti del sabato, tornerà anche l’immancabile “Appuntamento al Blu Notte”, il ciclo di incontri musicali e jam session che ogni lunedì, dal 29 giugno al 31 agosto, animerà la spiaggia di Cala d’Ambra davanti alla terrazza del Bar Esagono. Dalle 20.30 alle 22.30 artisti e pubblico condivideranno momenti di improvvisazione e musica dal vivo in un’atmosfera suggestiva e informale. Proprio lunedì 31 agosto il Blu Notte ospiterà inoltre l’Open Act del San Teodoro Jazz Festival, evento speciale che aprirà ufficialmente l’edizione 2026 della manifestazione jazzistica. Il Cala D’Ambra Music Festival è organizzato dall’Associazione Culturale La Jacia in collaborazione con l’Hotel-Bar L’Esagono e con il patrocinio del Comune di San Teodoro.

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