Un weekend che vedrà alzare i sipari per un "dittico" teatrale, con un debutto assoluto e un'attesa replica: NeroTeatro e Teatro del Sale presentano un doppio appuntamento a Cagliari, con la sala Eleonora d'Arborea di via Falzarego 35 che ospiterà l'esordio de "La Trilogia degli Ultimi", per stasera alle 20:30, e il ritorno in scena di "Che incredibile confusione", questa domenica per le 19:30. L'iniziativa è supportata anche da Uilt Sardegna.

Un'iniziativa pensata per salutare il cosiddetto "mese delle rose", divisa in due appuntamenti molto diversi ma dal grande impatto scenico. E il primo di questi vedrà la scrittura, regia e interpretazione di Massimo Melis in "La trilogia degli ultimi": lo spettacolo si compone di tre atti, concepiti singolarmente e cuciti insieme da un narratore dagli strati popolari del capoluogo, nel racconto del passato per "parlare al presente". I segmenti, intitolati "1982", "Wilson" e "5x5x5", restituiranno sul palco la voce degli ultimi, definiti i più numerosi eppure i meno ascoltati. La pièce si arricchisce della preziosa collaborazione di Corrado Licheri.

E sempre Melis firma anche regia e adattamento drammaturgico e tecnico dello spettacolo in programma l'indomani. "Che incredibile confusione", tratta da "Ce formidable bourdel" del leggendario maestro Eugène Ionesco, è andata in scena l'ultima volta a Baressa, nel contesto del NurArcheoFestival 2024. Così il nonsense e l'assurdo ioneschiani faranno di nuovo capolino sui legni del teatro, in un lavoro "seriamente ironico" che si districa attorno alle vicende di un personaggio chiamato pedissequamente "il personaggio", incapace di essere empatico e intrappolato in un mondo perennemente in guerra. In scena, gli interpreti Roberta Bellomonte, Simona Cuneo, Fabrizio Murgia, Marja Scanu, Bonnie Argiolas, Emilia gallistru, Jose Gallistru e Stefano Mulas.

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