Il pianista Giovanni Allevi ritorna nell'Isola con un duplice appuntamento del Piano Solo Tour: domani al Teatro Lirico di Cagliari (20.30) e domenica al Teatro Comunale di Sassari, sempre alle 20.30. Il doppio concerto prodotto da Bizart è inserito nel cartellone del CeDac Sardegna.

Un viaggio emozionante sul filo delle note e dei pensieri, che Giovanni Allevi condivide con il pubblico svelando i passaggi cruciali di un'evoluzione personale, psicologica e umana oltre che artistica, da cui scaturisce una nuova visione dell'esistenza,

L'artista marchigiano confessa: «Fare un tour internazionale di pianoforte solo con addosso i segni indelebili della malattia, come il mal di schiena ed il tremore alle mani, è davvero molto difficile. Ma nel mio cuore sento realizzarsi un cambiamento profondo. Non salgo più sul palco per mostrare un'abilità o far ascoltare la mia musica. Molto di più. Ora la mia missione è celebrare la gioia della vita, dimostrare che la fragilità è una forza e che anche dall'imperfezione può nascere la meraviglia».

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