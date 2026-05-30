Debutto Oltremanica per le coriste della voce dei Pink Floyd, David Gilmour, MGW Quartet sceglie Olbia per il primo concerto fuori dal Regno Unito.

Nell'ambito della diciannovesima edizione dI Culturefestival, manifestazione culturale, artistica e musicale itinerante, nata nel 2008, che ha portato sui palchi della Sardegna leggende della musica internazionale, la formazione composta dalla figlia d'arte Romany Gilmour, dalle sorelle Hattie e Charley Webb e dal Louise Marshall stasera alle 20 calca il palco del nuovo spazio eventi, allestito sul molo Brin, con uno spettacolo di novanta minuti, tra cover e brani inediti, scritti a otto mani, che alternano voce, pianoforte, chitarra, percussioni e arpa.

Oltre ad accompagnare David Gilmour, raccontano le artiste britanniche, «portiamo avanti un progetto parallelo, nato un anno fa, che ci permette di esprimere le nostre peculiarità musicali». La tappa olbiese di Culturefestival, diretto da Simone Pittau, che ha presentato l'evento in Municipio, si conclude con l'esibizione di Francesco Piu Band, impegnata in un repertorio blues.

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