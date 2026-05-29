Una comunità di accoliti e appassionati della batteria, e un percussionista leggendario a scaldare gli animi: questo sabato la squadra di Bateras Beat porterà al Cueva Rock di Quartucciu lo storico batterista statunitense Mike Terrana, ospite di una nuova ed esplosiva "Drum Night" che dalle 18:30 animerà il locale con musica dal vivo, spettacoli collettivi e momenti interattivi, oltre alla presenza di speciali ospiti e altre sorprese.

In un evento che mira a immergere nel mondo del batterismo e dell'esecuzione dal vivo anche inesperti e amatori, il coinvolgente spettacolo vedrà un'apertura offerta dalla Bateras Beat Drum Orchestra, formata da numerosi percussionisti che eseguiranno brani originali e concepiti esclusivamente per essere suonati da più batterie insieme, coinvolgendo insieme docenti e allievi della scuola di Bateras.

E Terrana, nato nel 1965 a Buffalo (nello stato di New York) e diventato celebre già in giovane età per l'irrefrenabile ed elettrizzante stile, nel corso della sua carriera ha collaborato con celebri artisti e gruppi di ogni genere, tra cui Rage, Axel Rudi, Masterplan, Vision Divine e soprattutto il grande chitarrista Yngwie Malmsteen. Muovendosi con tecnica impeccabile e possenza sonora, Terrana aggiunge alla sua performance anche uno spettacolare intrattenimento, dovuto all'esperta presenza scenica guadagnata nei decenni trascorsi sui palchi internazionali: oltre ad aver pubblicato numerosi dischi solisti, continua la sua attività come docente tra masterclass, workshop e "clinic".

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