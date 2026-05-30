Porto Cervo, il concerto dell'Orchestra del Conservatorio di SassariL’ingresso è libero e gratuito
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L’Orchestra del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari sarà protagonista oggi, sabato 30 maggio, del concerto di fine anno accademico. La scaletta prevede l’esecuzione del Concertino per flauto e orchestra op. 107 di Cécile Chaminade (solista Antonello Porcu), le Danze slave n. 1, 5, 6, 7, 8 di Antonín Dvořák, Fantasia para un gentilhombre per chitarra e orchestra di Joaquín Rodrigo (solista Francesca Floris) e infine la Sinfonia n. 35 K385 “Haffner” di Wolfgang Amadeus Mozart.
«Questo programma non è soltanto una successione di brani belli o celebri, ma volevo che raccontasse qualcosa del percorso compiuto durante l’anno», spiega il direttore d’orchestra Andrea Barizza: cioè «il rapporto tra identità individuale e lavoro collettivo, tra il solista e l’orchestra, tra lo studio tecnico e la capacità di dare senso a ciò che si suona. Non è soltanto un’occasione di visibilità, ma un momento formativo vero, in cui lo studente si assume una responsabilità artistica davanti ai compagni, ai docenti e al pubblico. Il concerto di fine anno non è soltanto una conclusione, ma una verifica pubblica del lavoro fatto: mostra cosa significa studiare in Conservatorio non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano, musicale e culturale».
L’iniziativa è organizzata dal Conservatorio di Sassari ed è patrocinata dal Comune di Arzachena. L’appuntamento è alle 18, al Conference Center di Porto Cervo. L’ingresso è libero e gratuito.