Undici voci a forgiare undici mondi diversissimi fra loro, mettendo al centro l'incontro fra parola, presenza e ascolto. Questo weekend la compagnia Scena Otto promuove un nuovo incontro dedicato a voce, narrazione e teatro con "Assolo", ospitata ancora una volta da Fondazione Siotto a Cagliari, in via dei Genovesi 114. Appuntamento stasera dalle 21 e domenica per le 19, in due serate che ruoteranno attorno all'arte del monologo.

Progettata e diretta da Agnese Fois, l'iniziativa vedrà in scena undici narratori impegnati ciascuno in un proprio racconto individuale, senza limiti creativi e in piena indipendenza dai filoni seguiti dalle altre storie. Attraversando epoche, linguaggi, atmosfere e visioni differenti, ci si muoverà tra registri intimi, ironici, grotteschi, spietati e anche poetici.

Emergerà così, di volta in volta, la forza dei singoli assoli e dei personaggi che li abitano, portati all'esistenza dalle parole di Arianna Di Iorio, Marco Dore, Manuel Etzi, Adriana Gaggero, Bruna Gessa, Fabrizio Ippoliotti, Raffaele Tidu, Alessandra Trudu, Massimo Vincis, Antonello Zucca e Raffaella Zucca.

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