L'energia primordiale e grezza del punk di strada, in arrivo direttamente dalle Cinque Terre verso l'Isola: questi sono gli Stiglitz da Genova, che questo weekend porteranno in trasferta il loro sound "turbo-Oi!" prima Sassari, per le 22 di stasera in compagnia dei turritani Caino all'Abetone di viale Italia 1 – in un live promosso da Caura North Coast – e poi l'indomani al Cousinà Late Show di Cagliari, dalle 22 in corso Vittorio Emanuele 178 grazie a Casteddu Street Lads.

Formati nei primi mesi del 2018 nella sala prove del Laboratorio Autogestito Buridda, parte integrale del tessuto underground genovese, durante la pandemia pubblicano l'omonimo esordio in studio, sfoggiando già da subito una scelta musicale in costante movimento tra Oi!, punk di strada e pesanti influenze garage. Ma è con il secondo capitolo "Deja-Vú" (2022) che cominciano a farsi notare nella scena e girare la penisola fra tour, festival e piccoli live.

A quasi tre anni da quel fondamentale disco, gli Stiglitz sono tornati nell'autunno 2025 con il terzo album "Quando tutto tace", in una coproduzione tra le diverse realtà del nord Italia Romagna Sgreûza, Radio Punk e Flamingo Records: una nuova miscela esplosiva fra distorsioni, cori e ribellione pura, concentrata in undici tracce e con la speciale presenza su due di esse dei colleghi Fabri Sferrazza e Tony Cocks.

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