Consuetudine ormai attesa quella del "Concerto del tramonto" a Tramariglio. Sabato alle 19 il Festival delle Bellezze propone una serata musicale con l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca "Città di Sassari", dirette dal maestro Vincenzo Cossu.

I due ensemble eseguiranno brani pop e rock, della tradizione sarda e temi tratti da celebri colonne sonore cinematografiche, canzoni e musiche che fanno parte del vasto repertorio delle due formazioni corali. Al pianoforte Carlo Morittu, alla chitarra Valeria Secchi, alle percussioni Aurora Cossu e al basso elettrico Nicola Nurchis.

La serata è organizzata dall’Insieme Vocale Nova Euphonia con l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte e con “I Sentieri dell'Isola”. L’evento è infatti inserito tra le iniziative della manifestazione “Porto Conte in Rosa” del progetto Dragon Rosa, dedicato all'importanza del recupero psicofisico per le donne operate di tumore al seno.

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