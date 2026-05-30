Il punto comune è Tresnuraghes, dove è nato il poeta Sebastiano Moretti, comunemente noto come Pittanu Morette (1868–1932), e dove è cresciuto l'artista sassarese Antonio Fais. Si intitola “Sensazione” il primo singolo di Antonio Fais appena pubblicato sulle piattaforme digitali.

Il testo del brano è tratto dalla raccolta di poesie “Serenatas de Amore”. Il progetto ambizioso, che unisce i versi di Moretti alla musica contemporanea e alla tradizione sarda, è un modo per omaggiare non solo il poeta, ma l’intera Tresnuraghes. Infatti, il singolo è il primo brano di un progetto più vasto che vuole far scoprire questo autore alle nuove generazioni.

Il singolo “Sensazione” riprende l’omonima poesia di Moretti, nella quale il poeta esprime tutta la sua gioia nell’aver incontrato, in modo inaspettato e casuale, la donna che ama all’ombra di un pino. Ma è realtà o forse solo un sogno? Attraverso sonorità sospese tra richiami tradizionali e arrangiamenti contemporanei, il brano trasforma la parola poetica in esperienza musicale, mantenendo viva l’identità emotiva e culturale dei testi originali.

Il brano è stato prodotto da Alfredo Puglia per Officine Culturali, che ha curato arrangiamento, produzione artistica, mix e mastering. Alla realizzazione del brano hanno collaborato Giada Moschella (chitarra), Luca Demartis (basso), William Calledda (batteria), Andrea Budroni (pianoforte), Antonio Lubino (chitarra) insieme alle backing vocals di Alfredo Puglia, Monica Cossu, Milena Fais, Roberto Cherchi.

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