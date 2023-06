Il Teatro Lirico di Cagliari si prepara a ospitare la Carmen di Georges Bizet. L’appuntamento musicale sarà però anticipato da un incontro, fissato per venerdì 23 giugno alle 19, nel foyer di via S. Alenixedda con il musicologo Riccardo Pecci che illustrerà al pubblico il capolavoro del compositore francese. L’ingresso alla presentazione è libero.

La manifestazione è inserita nel programma della Festa della Musica 2023, promossa dal Ministero della Cultura, dalla Commissione Europea e dall’Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM), giunta, quest’anno, alla 29esima edizione.

L’opéra-comique in quattro atti va in scena venerdì 30 giugno alle 20.30 (turno A), quale quinto titolo della Stagione lirica e di balletto 2023 del Teatro Lirico di Cagliari. Carmen viene replicata: sabato 1 luglio alle 19 (turno G); domenica 2 luglio alle 20.30 (turno D); martedì 4 luglio alle 20.30 (fuori abbonamento); mercoledì 5 luglio alle 20.30 (turno B); giovedì 6 luglio alle 20.30 (turno F); venerdì 7 luglio alle 20.30 (turno C); sabato 8 luglio alle 20.30 (turno I); domenica 9 luglio alle 20.30 (turno E).

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata