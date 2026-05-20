La faccia più verace, desolata e meno chiacchierata del capoluogo, attraverso gli occhi di un giovane sognatore: questo è "Senza perdere la tenerezza", spettacolo autobiografico che lo stand-up comedian isolano Pasqualino Massa porta in tour dallo scorso anno, e che questo giovedì animerà anche Su Tzirculu di Cagliari, alle 21 in via Molise 58.

Abitando fin dalla più tenera età in quartieri malfamati e degradati per ragioni meramente economiche, Massa racconta il percorso di un ragazzino dalla grande sensibilità e immaginazione, costretto a vivere insieme a "gaggi", "tamarri" e altre figure che l'autore definisce ironicamente "mitologiche". Tra racconti di vita, punti di vista e grandi disparità sociali, la stand-up comedy si tinge di riflessioni dal tono satirico e perfino spietato, però "senza mai perdere la tenerezza".

Cagliaritano e classe 1989, nel 2016 Massa è tra i primi artisti a entrare nel collettivo "Stand-up Comedy Sardegna" e, nonostante la lontananza per un volontariato in Georgia, continua a coltivare l'arte anche a Tbilisi partecipando e curando serate di stand-up in lingua inglese. Tornato nell'Isola, continua a girare in tour il Belpaese, arrivando nel 2020 a "Le Officine la Pola" su Videolina: sempre dedito alla "lotta al digitale terrestre", Massa esordisce a teatro con "La cosa più bella che mi sia mai capitata", nella sua travolgente energia fatta di narrazioni, scorrettezze e improvvisazioni.

© Riproduzione riservata