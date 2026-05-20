Il menestrello della musica italiana, il cantautore che ha saputo coniugare musica medievale, rinascimentale e folk. Il compositore di hit come "Alla fiera dell'Est", "La pulce d'acqua" e "Cogli la prima mela" giusto per citarne qualcuna. Angelo Branduardi sarà in tour nell'isola con "Il Cantico", che celebra gli 800 anni della stesura del Cantico delle Creature. Due le date: l'11 novembre al Teatro Massimo di Cagliari su iniziativa della cooperativa Forma e Poesia nel Jazz e il 12 novembre al Comunale di Sassari per la rassegna Frequenze promossa da ARC Suoni Diversi con Shining Production e Roble Factory.

Il tour si ispira alla figura solare e vitale del "Poverello di Assisi," come racconta lo stesso Branduardi: “La vita di San Francesco d’Assisi é quella di un uomo che diventa Santo... un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà 'mai disgiunta dalla letizia'... Francesco é oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo... io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle.”

Per l'occasione Branduardi tornerà a calcare i palchi con la band al completo, infatti saranno sul palco Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.

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