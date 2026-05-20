El balaior de flamenco celebre in tutti i tablao del mondo, i palchi dove si suona, canta e balla al ritmo del battito delle mani. Torna al Teatro Verdi di Sassari la Compagnia di flamenco di Jesús Cortés. Venerdì 22 maggio alle 21 il coreografo e ballerino sivigliano sarà in città per l'evento organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

Originario di Siviglia, Jesús Cortés ha ottenuto per tre volte il National Flamenco Dance Award in Spagna. Considerato una delle personalità più importanti del nuovo flamenco, ha iniziato a danzare all’età di sei anni e nel corso della sua carriera si è esibito in tutto il mondo. Dopo aver fatto parte della famosa Compagnia di Teresa Guerra ha fondato una propria scuola, affermandosi come primo ballerino.

Cortés è apprezzato anche per il suo lavoro coreografico, capace di unire la tradizione più autentica del flamenco con sonorità e linguaggi vicini al jazz e al soul. Da questa ricerca nascono spettacoli originali e contemporanei, proposti con continuità al Patio Andaluz, il tablao che dirige a Barcellona.

Sul palcoscenico del Teatro Verdi di Sassari Jesús Cortés sarà affiancato da dieci ballerini e ballerine, chitarre e percussioni, dando vita a uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di travolgere il pubblico fin dai primi passi. Il flamenco è un’arte in cui il corpo diventa voce: attraverso il movimento, il ballerino racconta una tensione interiore, una liberazione emotiva, una storia personale. Come afferma lo stesso Cortés, significa “parlare dei sentimenti con la danza”.

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