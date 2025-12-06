Bari Sardo anticipa il Capodanno: sul palco Capitan Fede (Poggiolini)Il cantautore bolognese è stato chitarrista dei Litfiba, oggi fa parte della band di Ligabue
Federico Poggipollini ha una carriera che dura da oltre trent’anni sui palchi. È stato il chitarrista dei Litfiba e fa parte della band di Ligabue. Ma, da tempo, è anche solista. Sarà lui la star del Capodanno di Bari Sardo. Si esibirà la sera del 27 dicembre sul palco di piazza Repubblica.
Poggipollini non sarà l’unico ospite: il palinsesto di "Abbarì festival live music and show" prevede anche le esibizioni dei deejay Ellynora e Chicco Giuliani (Radio Deejay e M2o), che accompagneranno il pubblico sino a notte fonda, Alice De Andrè, attrice e comica, Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore.
L’evento è organizzato dall’amministrazione di Ivan Mameli che, a fronte di una richiesta di 100mila euro di contributo alla Regione, ne ha ottenuto 111mila euro (in proporzione la quota più elevata tra Ogliastra e Nuorese).
La spesa totale stimata per l’evento è di 203mila euro, 103mila dei quali a carico dell’agenzia di spettacoli sovvenzionata da partner commerciali).
«La grande festa di fine anno di Bari Sardo - dice Andrea Murru, assessore agli Eventi - nasce dal desiderio di creare momenti che avvicinano le persone: famiglie, giovani, chi torna al paese per le feste e chi arriva per scoprire il territorio. Offriamo un evento in anticipo rispetto al 31 per evitare sovrapposizioni con altri appuntamenti programmati sul territorio».
Il riferimento è allo spettacolo organizzato dal Comune di Tortolì per la notte di San Silvestro quando, sul palco di piazza Rinascita, saliranno Benji & Fede. Per non accavallare gli eventi, Bari Sardo ha ritenuto opportuno anticipare la festa di qualche giorno.