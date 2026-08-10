Atmosfera e musica, in un paesaggio suggestivo come la spiaggia di Balai. Davanti al mare del Golfo dell’Asinara si ripete una delle iniziative più affascinanti del Festival internazionale di jazz, “Musiche sulle Bocche”, in programma lunedì 16 agosto all’alba, quando spunta il sole e lo spazio e il tempo si dissolvono tra le melodie di un concerto che è anche scambio emotivo.

Alle sei del mattino Mauro Mibelli Guitar solo, voce, chitarra e strumenti etnici, sarà il protagonista di un viaggio musicale davanti alla baia di Balai.

La storia di Mibelli è legata a quella di Antonello Saccu, liutaio sardo trapiantato a Genova. I due artisti scoprono di essere legati dalla passione per il legno. La famiglia di Mibelli era partita dall’isola d’Elba per fare commercio di legname per le ferrovie italiane e gli uomini conoscono donne sarde delle quali si innamorano trasferendosi così in Terra Sarda e continuando la lavorazione del legno come ebanisti. Antonello Saccu fece il percorso contrario, da Pozzomaggiore si trasferì a Genova dove iniziò la sua attività di costruttore di strumenti musicali in un laboratorio nel quartiere di San Martino ed il fato ha voluto che fosse appartenuto ad una famiglia genovese trapiantata ad Olbia città dove ora vive Mauro. Tramite amici in comune Mauro e Antonello si conoscono e decidono di iniziare una collaborazione per la costruzione di uno strumento unico al mondo, una chitarra doppio manico e dal quel momento nasce una incredibile storia: quello strumento cambia la vita di entrambi e nascono sonorità e brani musicali intensi e profondi.

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