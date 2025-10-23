“Paul Mccartney e i Beatles – Due Leggende” è il titolo del concerto-racconto che viene proposto al pubblico, di Arzachena e non solo, all’AMA Auditorium Multidisciplinare Arzachena, per la stagione 2025, martedì prossimo 28 ottobre alle ore 21.

Un concerto–racconto dunque, che unisce musica e parole, mito e memoria che celebra non solo la grandezza dei Beatles, ma anche la loro capacità di unire generazioni diverse, e in tempi diversi; un’eredità che attraversa le generazioni. Sul palco, Gianmarco Tognazzi presterà la sua voce a Paul McCartney per raccontare una storia che è diventata leggenda: quella dei Beatles, il gruppo che ha cambiato per sempre il corso della musica. Tra brani immortali come Yesterday, Eleanor Rigby, Hey Jude e Let It Be, il pubblico – scrivono gli organizzatori - sarà accompagnato in un viaggio nella Swinging London, tra le luci, le emozioni e i misteri di quattro ragazzi di Liverpool che hanno riscritto le regole del pop e del costume. Le canzoni immortali dei Beatles – proseguono gli organizzatori - si intrecciano alla voce di Paul, tra musica, parole e suggestioni di un’epoca che ha cambiato il mondo. Sul palco: Gianmarco Tognazzi sarà la voce recitante, accompagnato dal Trio Saverio Marcadante composto da Rocco Debernardis al clarinetto, Roberto Corlianò al pianoforte, Francesco Tizianel alla chitarra. I testi sono di Rosa Sanrocco.

