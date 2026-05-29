Ariete – L’intuito per voi è qualcosa che va ben oltre ogni senso. Anche oggi vi guiderà verso scelte più razionali.

Toro – La vena creativa in questa giornata è particolarmente “on fire”: sfruttatela per distinguervi dagli altri!

Gemelli – Qualche volta, fermarsi un attimo a riflettere è di enorme aiuto per chiarire meglio le prossime mosse da fare.

Cancro – Un brutto imprevisto può diventare una bella occasione, ma solamente se dimostrate un’alta flessibilità.

Leone – Avete una sensazione particolare, oggi. Qualcosa dentro di voi saprà orientare una scelta importante.

Vergine – In questa giornata un piccolo gesto al lavoro cambierà totalmente il clima pesante attorno a voi. Meno male!

Bilancia – Troppo da fare! Alleggerire gli impegni in agenda non solo migliora la concentrazione, ma anche l’umore.

Scorpione – Un riconoscimento in ambito sportivo vi motiva a fare ancora meglio di ciò che state facendo. Avanti tutta!

Sagittario – Lasciare andare qualcuno di “ingombrante” può portare il beneficio di alleggerire il cuore più di quanto pensiate.

Capricorno – Aver ascoltato attentamente il prezioso consiglio di un amico vi porta un vantaggio inatteso. Ringraziatelo!

Acquario – Una scelta sofferta ma estremamente concreta vi aiuterà a migliorare autostima e senso di controllo.

Pesci – Un faccia a faccia diretto sarà in grado di portarvi chiarezza e tutelare la vostra attuale posizione.

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