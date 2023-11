Dalle piazze oristanesi al patinato palcoscenico di “Ballando con le stelle”.

Neppure il tempo di mettere in bacheca la medaglia di bronzo conquistata al recente “World Dance League”, competizione internazionale di danza sportiva, che per Anna Maria Biancu e Sergio Porta si spalancano le porte della fortunata trasmissione condotta da Milly Carlucci. I due ballerini di danze standard, 64 anni lei 68 lui, saranno gli special guests della puntata in onda questa sera su Rai Uno. Danzeranno in collegamento dal teatro Mario Foglietti di Catanzaro.

«È un’emozione indescrivibile, la ciliegina sulla torta di una stagione agonistica ricca di soddisfazioni», commentano entusiasti. Un’avventura iniziata in primavera con la partecipazione all’ultima tappa di “Ballando on the Road”, casting show itinerante durante il quale vengono selezionati i talenti da portare in prima serata.

«Subito dopo la nostra esibizione, a Roma, il regista ci ha voluto intervistare - spiegano -. Abbiamo raccontato il nostro percorso, iniziato ballando per gioco alle feste paesane. Tredici anni fa abbiamo intrapreso la carriera agonistica che ci ha portato a raggiungere la classe internazionale per meriti sportivi».

Neppure la malattia ha fermato Anna Maria Biancu, che nel 2016 ha affrontato a passo di valzer un tumore al seno. Ha vinto la sua battaglia con la stessa grinta che, assieme al marito, porta sui parquet dei palazzetti di tutto il mondo e che stavolta, avvolta nel suo abito bianco pieno di lustrini, l’ha condotta fino al piccolo schermo.

