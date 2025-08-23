Porto Cervo si prepara ad abbracciare i Neri per caso. L’ensemble dei sei virtuosi si esibirà lunedì dalle 22 nella piazzetta centrale, ospite del Consorzio Costa Smeralda.

Il gruppo a cappella che da 30 anni porta avanti una carriera di successo con concerti che lasciano senza fiato per la bravura di un gruppo di artisti e musicisti che non utilizza nessun supporto strumentale, né basi musicali, e la cui originalità li ha fatti conoscere anche all’estero, sarà protagonista di un altro prestigioso appuntamento dopo i concerti di Irene Grandi, Ermal Meta, i Collage, Francesco Gabbani e Michele Zarrillo.

Dopo gli esordi nei locali di Salerno, i Neri per caso hanno conquistato la ribalta nazionale con la partecipazione a Sanremo Giovani nel 1994 col brano “Donne di Zucchero”, qualificandosi poi per la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 1995, dove sono riusciti a imporsi con la canzone “Le ragazze”, scritta da Claudio Mattone ed eseguita a cappella. Con “Mai più sola”, di Claudio Mattone, il ritorno a Sanremo e il quinto posto nella sezione dei “Big” l’anno seguente.

Una decina gli album in studio e tante le hit indimenticabili e le illustri collaborazioni con artisti del calibro di Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Mietta e Mia Martini in un duetto postumo, ma anche Dolcenera, Giusy Ferreri, Noemi, Alessandra Amoroso e Karima, tutte contenute nel disco “Donne”, e, ancora, grandi della scena internazionale come Alicia Keys, Dionne Worwik, Randy Crawford e Chaka Khan, senza dimenticare Renato Zero e l’ospitata del 2018 a Sanremo, per il duetto con Elio e le Storie Tese (“Arrivedorci”). L’accesso al concerto di Porto Cervo è libero e gratuito.

© Riproduzione riservata