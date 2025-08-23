Il volto di Rita De Crescenzo, creator napoletana molto seguita su Instagram e TikTok, non è certo nuovo agli utenti dei social. In questi giorni, però, la donna è al centro di un’ondata di «odio» e «violenza mediatica», tanto da dichiarare di avere paura e di temere per la propria sicurezza. Parole affidate a un comunicato con cui condanna con fermezza le reazioni che si stanno moltiplicando nei suoi confronti online.

«Io sono un personaggio colorato, sopra le righe, - spiega - e questo lo so bene. So che faccio discutere e che non piaccio a tutti. Ma quello che sta accadendo negli ultimi giorni non è assolutamente giusto». «I sindaci hanno tutto il diritto di non autorizzare un mio concerto - sottolinea la tiktoker, facendo riferimento ai dinieghi di alcuni primi cittadini, l'ultimo dei quali quello di Castel Volturno - è legittimo e non contesto questo. Quello che però non accetto è che queste decisioni vengano trasformate in dichiarazioni eclatanti, “sparate” sui giornali con parole pesanti che finiscono per etichettarmi e per mettere la gente contro di me. Da quando sono uscite queste frasi mi stanno arrivando insulti, offese e perfino minacce».

Rita De Crescenzo, riferendosi ai suoi hater, ha ricordato che «è una donna, una madre, una persona come tutte le altre» che oggi però ha timore a causa del clima che si è creato: «Ho paura di una società in cui la violenza sulle donne è già troppo diffusa e in cui persino chi ricopre un ruolo istituzionale può contribuire ad alimentare odio nei miei confronti. Una cosa è dire “non autorizziamo uno spettacolo”, un'altra è trasformare quel rifiuto in una campagna pubblica che mi mette alla gogna. Questo non è solo un attacco al mio personaggio, è una forma di violenza mediatica che mi ferisce come donna e come persona». La tiktoker non chiede «approvazione nè applausi» ma solo «rispetto» e che si smetta di «alimentare odio».

(Unioneonline)

