Continua ad allungarsi la bacheca di Andrea Arru, attore ploaghese sedicenne che è tra gli attori giovanissimi più richiesti per film e fiction. In attesa di rivederlo nella seconda stagione di “Di4ri” la serie prodotta da netflix che ha riscosso grande successo, Andrea Arru è stato ospite d'onore a Rimini del REC Film Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Sul palco del Teatro Andrej Tarkovskij, il sedicenne ploaghese ha ricevuto una targa “per aver rappresentato con passione e determinazione l'universo giovanile”.

Oltre che il personaggio di Pietro in Di4ri, Andrea Arru è stato protagonista nel pluripremiato film “Glassboy” di Samuele Rossi e nella fiction di Canale 5 “Storia di una famiglia perbene”.

In questi gironi Andrea Arru è in Puglia per le riprese della seconda stagione di una fiction Mediaset che dovrebbe venire trasmessa in autunno.

© Riproduzione riservata