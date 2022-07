Fan in delirio a Cagliari per la tappa sarda dell’in-store tour di Alex Wise, star di “Amici”, che ha incontrato i fan al Mondadori Bookstore di via Roma.

Ad accogliere Alex, arrivato sesto nella classifica del talent condotto da Maria De Filippi e secondo nella categoria cantanti, una folla di teen-agers – ragazzine in particolare – che si sono messi in coda per incontrare il loro beniamino e ottenere un saluto, una foto, un autografo.

Lui, gentile e disponibile, ha regalato a tutti un sorriso. Anche a un’ammiratrice speciale: la signora Mariella Carta, 69 anni, grande fan di Amici e in fila dalle 9 del mattino per poter salutare di persona il cantante 22enne, originario di Como.

© Riproduzione riservata