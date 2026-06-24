La baia Porto Ferro è pronta ad accogliere la decima edizione del BlueSunset Festival, evento curato dal baretto di Porto Ferro con Danilo Cappai a fare da direttore artistico. Il primo concerto al tramonto è affidato al Bad Blues Quartet, quartetto che nel 2016 ha vinto il contest nazionale “Obiettivo BluesIn” del Pistoia Blues Festival, esibendosi sul main stage, e nello stesso anno hanno aperto il concerto della cantante britannica Sarah Jane Morris al Dromos Festival.

«Il blues a Porto Ferro non è solo un genere musicale da ascoltare o da suonare: è un modo di stare dentro le cose, di viverle appieno senza mediazione. Ed al tramonto, tutto questo, semplicemente, accade. Da dieci anni a questa parte, e così sarà ancora», dice Danilo Cappai.

Il Bad Blues Quartet nasce dall’incontro di 4 musicisti che hanno fatto del blues una ragione di vita. Sin dagli esordi la band si muove tra rispetto della tradizione e apertura verso sonorità più contemporanee, attraversando un repertorio che va dai grandi maestri come Muddy Waters ed Elmore James fino a interpreti moderni come John Mayere Susan Tedeschi. Live portano all’ascolto un suono compatto e dinamico, fatto di groove, interplay e identità: un blues contemporaneo, che guarda avanti senza dimenticare da dove arriva. Più recentemente, la collaborazione con il chitarrista americano Mike Zito, ha segnato un ulteriore passo nella crescita del progetto.

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