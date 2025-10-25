È morto a 74 anni Mauro Di Francesco, attore simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta.

"I fichissimi”, “Sapore di mare 2”, i due “Abbronzatissimi”, “Attila flagello di Dio”, “Il ras del quartiere” sono alcune delle pellicole in cui ha recitato accanto a big della commedia italiana.

Di Francesco era malato da tempo e da un mese era ricoverato in ospedale a Roma.

Nato a Milano il 17 maggio 1951, ha intrapreso la carriera artistica sin da giovanissimo, entrando già aa 15 anni nella compagnia teatrale di Giorgio Strehler.

Negli anni 70 si è lanciato nel mondo del cabaret e poi si è unito al Gruppo Repellente, una compagnia nata dall'iniziativa di Enzo Jannacci e Beppe Viola. Qui ha recitato con attori del calibro di Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti.

In tv ha recitato, tra le altre cose, ne “I ragazzi della 3 C”. Gli ultimi due film a cui ha partecipato negli anni 2000 sono “Eccezziunale veramente – Capitolo Secondo me” (2006) e "Odissea nell’ospizio" dell’amico Jerry Calà (2019).

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata