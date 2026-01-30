Non una festa qualunque: la celebrazione del traguardo secolare raggiunto da zia Giovanna Maria Piga a Usini è stata speciale.

Quando la cantante sarda Maria Giovanna Cherchi ha intonato "No poto reposare", e in pochi sapevano della sua presenza, la nuova nonnina centenaria del paese non poteva credere ai suoi occhi. La sua passione per la musica sarda è stata uno dei regali più belli durante la festa per i suoi cento anni.

Giovanna Maria Piga è stata celebrata e festeggiata ieri sera a Usini, insieme alla sua famiglia e a tutta la comunità, con la messa celebrata da padre Antonio Piga e poi la festa nel centro di aggregazione. «Un'altra nostra concittadina ha raggiunto questo traguardo che non è solo anagrafico ma dice e riflette su di noi la saggezza e l'esperienza di vita di una donna come zia Giovanna Maria», ha detto il sindaco Antonio Brundu, presente ai festeggiamenti.

Lacrime di gioia e di emozione hanno lambito la festa, ripensando anche al percorso della nonnina di Usini, fatto di tante soddisfazioni ma purtroppo accompagnato anche da episodi dolorosi che hanno segnato la sua esistenza. «Voglio ringraziare tutti gli Usinesi che oggi sono qua con me e augurare salute, pace e lunga vita a ciascuno di voi. Nel bene e nel male, siamo nelle mani di Dio», ha detto ai presenti.

Ci ha poi pensato l’artista Maria Giovanna Cherchi, con la bellezza della sua voce, a raccogliere la sua attenzione, cantante che sa unire la musica alla vita e regalare momenti di forte emozione. Nonna Giovanna Maria ha poi dispensato per tutti il racconto di barzellette e la recita di qualche preghiera antica, in lingua sarda, che ricorda a memoria e recita ancora oggi in maniera impeccabile.

