Cosa dicono le stelle per il 30 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete: Siete messi alla prova dalla vostra poca tolleranza verso le risposte tardive. Per fortuna l’ironia vi salva.
Toro: Oggi vi sentite in sintonia con il comfort: cibo, divano e silenzio: ogni decisione importante può attendere.
Gemelli: Avete mille idee ma zero ordine. Attenzione: rischiate di entrare nella call sbagliata senza accorgervene.
Cancro: Ormai vi emozionate per le cose più banali. Occhio a non trasformare ogni ricordo in un film drammatico.
Leone: Riuscite sempre a farvi notare. Il problema è che vi aspettate applausi pure quando uscite in pigiama.
Vergine: Siete concentrati su dettagli che nessun altro nota. Respirate: non tutto deve essere ottimizzato.
Bilancia: Indecisione grande protagonista: scegliete ma poi cambiate idea. Almeno il vostro gusto resta impeccabile.
Scorpione: Avete voglia di evasione, anche solo mentale. Oggi ogni scusa è buona per pianificare un’attività nuova.
Sagittario: Osservate tutti in silenzio, traendo conclusioni spesso esatte. Come ci siete arrivati rimarrà un mistero...
Capricorno: Siete produttivi anche quando dite di voler riposare. Il vostro concetto di “stacco” include troppi “to do”.
Acquario: Vi vengono idee geniali nei momenti meno opportuni. Il problema è convincere gli altri che non siano follia!
Pesci: Vivete a metà tra realtà e finzione. Ricordatevi però di controllare l’orologio prima di perdervi nei pensieri.