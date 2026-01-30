Ariete: Siete messi alla prova dalla vostra poca tolleranza verso le risposte tardive. Per fortuna l’ironia vi salva.

Toro: Oggi vi sentite in sintonia con il comfort: cibo, divano e silenzio: ogni decisione importante può attendere.

Gemelli: Avete mille idee ma zero ordine. Attenzione: rischiate di entrare nella call sbagliata senza accorgervene.

Cancro: Ormai vi emozionate per le cose più banali. Occhio a non trasformare ogni ricordo in un film drammatico.

Leone: Riuscite sempre a farvi notare. Il problema è che vi aspettate applausi pure quando uscite in pigiama.

Vergine: Siete concentrati su dettagli che nessun altro nota. Respirate: non tutto deve essere ottimizzato.

Bilancia: Indecisione grande protagonista: scegliete ma poi cambiate idea. Almeno il vostro gusto resta impeccabile.

Scorpione: Avete voglia di evasione, anche solo mentale. Oggi ogni scusa è buona per pianificare un’attività nuova.

Sagittario: Osservate tutti in silenzio, traendo conclusioni spesso esatte. Come ci siete arrivati rimarrà un mistero...

Capricorno: Siete produttivi anche quando dite di voler riposare. Il vostro concetto di “stacco” include troppi “to do”.

Acquario: Vi vengono idee geniali nei momenti meno opportuni. Il problema è convincere gli altri che non siano follia!

Pesci: Vivete a metà tra realtà e finzione. Ricordatevi però di controllare l’orologio prima di perdervi nei pensieri.

