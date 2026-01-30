Un seguito locale sempre più esteso, e ora finalmente il disco: è disponibile da questo giovedì l'esordio discografico dei giovanissimi Toothless Unicorns, "Don't Touch the Blade", doppio singolo che sarà presentato ufficialmente alle 19:30 di sabato al Bodie Art di Cagliari, in via san Giovanni 254, con un altro dei live esplosivi per cui il trio si è fatto notare.

In una delle sorprese più inaspettate del 2025 nel panorama musicale isolano, la band ha saputo dimostrare sicurezza agli strumenti e sonorità già ben chiare nonostante le apparenze: i Toothless Unicorns, nati per caso dopo uno degli Open Mic al Corto Maltese del Poetto, sono infatti guidati dal cantante e chitarrista Edgar Pirina, che a soli tredici anni è il membro più anziano di una formazione che conta anche Gabriel Pirina (basso) e Saul Corda (batteria), entrambi di nove anni.

Portando sul palco con maestria tutta l'energia che la giovane età può offrire, il terzetto è passato per il Music Contest di Monte Claro e diversi festival rock, come il Beach Day Out di Cagliari e il Rock in Contea di Oristano. E dopo aver passato un'estate a scrivere materiale originale, questa settimana vede finalmente il loro debutto sulle piattaforme streaming, con le due tracce che vanno a comporre "Don't Touch the Blade", di cui la prima, omonima, offre già un ampio sguardo sullo stile che i tre giovanissimi intendono esplorare, muovendosi fra i battiti metallici di thrash e groove e sospensioni memori dell'alternative.

