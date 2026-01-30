Cantautorato rock ma con venature di pop ed elettronica. Dopo sei anni arriva il secondo album per Alessandro Azara, cantante, autore e chitarrista che ha anche collaborato e diviso il palco con Antonella Ruggero, Max Gazzè e Ron. Si intitola “Al di là delle nuvole” (per l'etichetta Tronos Digital) e propone 9 brani.

Si tratta di un Concept Album che narra delle tre fasi della vita di Joe, cantautore di mezza età che vive in un non luogo senza tempo. Joe è rimasto un sognatore, un romantico, ha paura del mondo che lo circonda, della deriva superficiale e cinica della società moderna, si isola e si nasconde dietro occhiali da sole. Scrive di vita, di morte, di amore e di delusioni, di schianti e viaggi interstellari, non fa calcoli, non teme il dolore, non è disposto a cedere alle soluzioni semplici.

Azara ha composto testi e musiche. Produzione esecutiva: AA produzioni, Angelo Romano, Moiti APS. Direzione artistica e arrangiamenti: Massimo Cossu che ha curato anche le programmazioni e suonato alle tastiere. Registrato e Mixato da: Antonio Ferraro presso il Soundream Studio di Selargius (CA). Registrazioni di basso e batteria: Carlo Miori, Velate Studio, Milano. Registrazione voci: Gianluca Gadau, Apache Studio, Sassari.

