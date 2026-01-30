Nuovo disco per Alessandro Azara “Al di là delle nuvole”Concept album con nove brani per il cantautore sardo
Cantautorato rock ma con venature di pop ed elettronica. Dopo sei anni arriva il secondo album per Alessandro Azara, cantante, autore e chitarrista che ha anche collaborato e diviso il palco con Antonella Ruggero, Max Gazzè e Ron. Si intitola “Al di là delle nuvole” (per l'etichetta Tronos Digital) e propone 9 brani.
Si tratta di un Concept Album che narra delle tre fasi della vita di Joe, cantautore di mezza età che vive in un non luogo senza tempo. Joe è rimasto un sognatore, un romantico, ha paura del mondo che lo circonda, della deriva superficiale e cinica della società moderna, si isola e si nasconde dietro occhiali da sole. Scrive di vita, di morte, di amore e di delusioni, di schianti e viaggi interstellari, non fa calcoli, non teme il dolore, non è disposto a cedere alle soluzioni semplici.
Azara ha composto testi e musiche. Produzione esecutiva: AA produzioni, Angelo Romano, Moiti APS. Direzione artistica e arrangiamenti: Massimo Cossu che ha curato anche le programmazioni e suonato alle tastiere. Registrato e Mixato da: Antonio Ferraro presso il Soundream Studio di Selargius (CA). Registrazioni di basso e batteria: Carlo Miori, Velate Studio, Milano. Registrazione voci: Gianluca Gadau, Apache Studio, Sassari.