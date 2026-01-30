Continua a dividersi tra serie tv e cinema il richiestissimo Andrea Arru.

Il diciottenne attore ploaghese è entrato nel cast di "Le madri di Lorenzo" di Elisabetta Rocchetti, regista particolarmente attenta alle dinamiche sociali e familiari. Molti la ricordano per l'interpretazione di Deborah ne "L'imbalsamatore" di Matteo Garrone che le ha fatto vincere il Globo d'Oro.

il film analizza gli effetti e i possibili traumi che possono colpire un giovane privato delle attenzioni e del calore familiare. La storia è raccontata attraverso gli occhi di un bambino prima e di un adolescente poi (e proprio per questo ruolo è stato chiamato Andrea Arru) costretto ad essere cresciuto dalla badante romena che si sostituisce completamente alla madre, assorbita quasi completamente dalla carriera.

Le riprese inizieranno ai primi di marzo e dureranno un mese. Nel frattempo Andrea Arru è anche coinvolto nel progetto della Hbo "The House of Gonzaga", una serie di coproduzione Italia-Usa che avrà come regista Gianni Costantino.

