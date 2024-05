I fratelli Aurelio e Paolo Pollice prendono spunto dal libro di Jules Verne, “Il giro del mondo in 80 giorni” per proporre un viaggio musicale a 4 mani sul pianoforte. L'appuntamento è per sabato alle 18 nell'Aditorium di via Monte Grappa a Sassari.

Il concerto è diviso in quattro parti: la scommessa, l’amore, il progresso e il sogno. A ogni sezione corrisponde un luogo del mondo e un brano musicale. Saranno quindi proposti brani di Hess, Kosma, Serrao, Elgar, Puccini, Ravel, Scott Joplin, Gershwin, Richard Wagner e dei Queen. Un viaggio, spiegano i musicisti, che è "un intreccio fra pensiero, sensibilità e musica e mette insieme al di là del tempo e dello spazio linguaggi e poetiche inimmaginabili".

“Sabato in concerto” è una rassegna nata nel 2019, che l'associazione musicale Ellipsis ha ideato per consentire la partecipazione di un pubblico meno abituato a seguire eventi come “I concerti di primavera” che si tengono in orario serale in sala Sassu. Il biglietto ha un costo di soli 2 euro.

© Riproduzione riservata