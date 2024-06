L’arte del circo contemporaneo tra Budoni e Olbia nel tour del Festival “Cirondando 2024”. Quattro tappe nel nord dell’Isola per l’evento del Teatro Circo Maccus, ideato e diretto da Virginia Viviano, che parte domani, con il primo spettacolo nel Camping Village Pedra e Cupa, inizio alle 20.30. “Clown in viaggio” del Teatro Circo Maccus sarà seguito, alle 22, da “Ball don’t lie” di e con Alessandro Maida del Magdaclan Circo di Torino: un universo di sole sfere in cui le palline galleggiano, i palloni fluttuano e le pallette saltano come zampilli in una maniacale ossessione per tutto ciò che è tondo, alla ricerca di una stabilità impossibile da trovare.

Giovedì 27, ancora a Budoni, si parte alle 18 con un laboratorio per tutti con l'acrobatica e le giocolerie del Circo Carpa Diem per proseguire, alle 22, con un altro spettacolo del Teatro Circo Maccus: “Madame Brulée”, storia comica e grottesca di una donna coriacea, immobile ma trasformista.

Da venerdì la carovana si trasferisce ad Olbia, dove, venerdì 28, in Piazza Santa Croce, è atteso, dalle ore 18 il laboratorio di giocolieri del Magdaclan Circo. In Piazza Elena di Gallura, alle 22, seguirà lo spettacolo “Dolce Salato”, di e con Katharina Gruener e Luca Sartor, duo buffo, tenero e surreale.

Infine, sabato 29, ultima data: in Piazza Regina Margherita, dalle 19, "Clown in viaggio”, e in Piazza Elena di Gallura, dalle 22, “Ball don’t lie” di e con Alessandro Maida del Magdaclan Circo di Torino. Circondando 2024 è sostenuto da Comune di Quartu Sant'Elena, Comune di Olbia, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Fus.

