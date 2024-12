Tra gli eventi organizzati in Gallura per le festività natalizie spicca il concerto di “Chorus in Corde”: l’ensemble diretto dal Maestro Filippo Gianfriddo sarà di scena il 28 dicembre a Calangianus, a partire dalle 21.15 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Giusta, per uno spettacolo suggestivo e di grande impatto emozionale, curato dalla Fondazione Bernardo De Muro e promosso dal Comune di Calangianus.

Formato da artisti del Teatro Lirico di Cagliari, “Chorus in corde” spazierà dal repertorio natalizio tradizionale ai brani gospel, fino ai successi tratti dai musical. «Siamo entusiasti di tornare a Calangianus con un evento che unisce la bellezza della musica alla magia del Natale: ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno e la visione condivisa nel valorizzare l’arte e la cultura come elementi centrali della vita comunitaria», dice Fabrizio Ruggero, direttore artistico della Fondazione Bernardo De Muro.

Gli fa eco Fabio Albieri, sindaco di Calangianus: «Siamo orgogliosi di ospitare il concerto natalizio del 28 dicembre nella splendida cornice della Chiesa Parrocchiale di Santa Giusta, un evento che arricchisce il programma culturale del nostro territorio e celebra il Natale attraverso la magia della musica. La collaborazione con la Fondazione Bernardo De Muro si conferma un valore aggiunto per la nostra comunità: questo concerto è un appuntamento di grande qualità musicale, ma anche un momento di condivisione e coesione sociale, che incarna lo spirito delle festività natalizie. Invito tutti i cittadini e gli appassionati di musica a partecipare e a vivere insieme questa serata speciale».

© Riproduzione riservata