Si può partecipare con voci, canzonieri, mani, piedi e strumenti di ogni tipo: chitarre, armoniche, fisarmoniche, archi e percussioni. È la Cantata Anarchica, un evento gratuito e aperto a tutti che da cinque anni celebra la memoria del cantautore Fabrizio De André, morto l'11 gennaio del 1999, e grazie al passaparola raccoglie tantissime persone in diverse città italiane.

La manifestazione si terrà sabato a Sassari in piazza Santa Caterina con inizio alle 18, mentre a Cagliari l'appuntamento è in piazza San Domenico alle 18.30.

Non è un tributo fatto da musicisti, non c'è un palco, ma tutti possono mettersi in cerchio per cantare e suonare le canzoni di Faber. Si condividerà la poesia di De André e anche un bicchiere di vino.

