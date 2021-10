Dopo essersi aggiudicata la gestione della continuità territoriale in Sardegna, Volotea apre le selezioni per piloti e personale per la cabin crew che troveranno impiego presso le sue tre basi sarde (Cagliari, Olbia e Alghero).

In totale, saranno 200 i lavoratori impiegati dalla compagnia aerea nell’Isola nei prossimi mesi invernali.

Le selezioni sono dedicate non solo alle figure professionali che sono già in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili, ma anche a coloro che si affacciano per la prima volta al settore dell'aviazione.

Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati verrà ricontattato dall’azienda per poter accedere alle fasi successive della selezione, che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Tra i requisiti, si richiede anche la propensione a lavorare in team.

In Sardegna si stanno concentrando numerosi investimenti della compagnia, tanto che tre delle otto basi italiane del vettore si trovano nell’Isola.

I dettagli nella pagina del sito di Volotea dedicata al recruitment.

(Unioneonline/F)

