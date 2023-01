Sono 120 le risorse professionali che Adecco seleziona in Sardegna, Piemonte, Veneto, Puglia, Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna in ambito tecnico per Sirti Telco Infrastructures Spa.

Tra le figure ricercate ci sono assistenti tecnici, capisquadra lavori civili, autisti di mezzi pesanti, operatori per macchine operatrici (escavatoristi), addetti alle opere civili (manovali), giuntisti e posatori di fibra ottica.

Per quanto riguarda i requisiti, è preferibile avere un’esperienza pregressa in cantieristica stradale o una breve esperienza nell’ambito edile.



Per le risorse che avranno superato con successo il processo di selezione è previsto l’inserimento in organico con contratto a tempo indeterminato con Adecco.

