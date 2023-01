Contratti più lunghi, benefit e opportunità di carriera: i grandi gruppi e gli hotel 5 stelle in Costa Smeralda e a Porto Rotondo sfoderano le armi per reclutare i migliori professionisti del settore alberghiero in vista dell’apertura di primavera. Possibilmente devono essere galluresi o, comunque, sardi per garantire la continuità del rapporto di lavoro e costruire un’ottima relazione con il cliente.

Sono centinaia le posizioni aperte per ricoprire fino a 40 differenti ruoli. Le strutture più note in zona come gli hotel Cala di Volpe, Romazzino, Cervo e Pitrizza giocano facile, o meno difficile dei concorrenti, grazie all’indiscusso prestigio riconosciuto e alla storia del marchio legato indissolubilmente alla nascita della Costa Smeralda, come afferma Mario Ferraro, amministratore delegato della società Smeralda Holding, proprietaria degli alberghi attualmente gestiti da Marriott. Un'altra catena internazionale, la Hilton, si affida a video colloqui on line per selezionare il personale per la sede di Porto Rotondo. Nelle vicinanze, sulla spiaggia di Marinella, anche l’hotel Abi D’Oru ha attivato una forte campagna di recruiting e invita a visitare il sito web per valutare le opportunità di carriera.

Un altro esempio dell’ospitalità di lusso, invece, il cinque stelle Cph Pevero Hotel ha organizzato un vero e proprio Job open day. La struttura lungo la strada per Porto Cervo riaprirà per due giorni, il 20 e 21 gennaio, per incontrare i lavoratori precedentemente registrati sull’agenda on line già attiva sul sito. I capi servizio, afferma Luca Cagliero, general manager a capo del boutique hotel, incontreranno dalle 60 alle 80 persone per ricoprire posti di magazziniere, addetto al ricevimento, bagnino ed economo, tra gli altri.

