Ares Sardegna ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 72 autisti di ambulanza.

I posti sono così ripartiti sul territorio: Asl Sassari (6), Asl Gallura (10), Asl Nuoro (4), Asl Ogliastra (1), Asl Oristano (3), Asl Medio Campidano (2), Asl Sulcis (3), Areus Sardegna – varie sedi (43).

I lavoratori saranno inseriti con contratto tempo indeterminato (categoria B).

Tra i requisiti richiesti, il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, l’abilitazione alla guida dei mezzi di emergenza (patente di guida categoria B) e cinque anni di esperienza professionale acquisita come autista di ambulanza nel settore pubblico o privato.

Il concorso si svilupperà in due prove: una pratica, relativa all’esecuzione e/o all’illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta (potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla), e una orale, che prevederà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, almeno a livello iniziale, e dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

All’atto della presentazione della domanda, i candidati dovranno indicare l’azienda sanitaria per la quale intende concorrere (è possibile solo una preferenza).

All’esito della procedura concorsuale verrà formulata una graduatoria per ogni azienda.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro il 9 marzo esclusivamente in via telematica all’apposita pagina del sito di Ares Sardegna.

