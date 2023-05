Una selezione per individuare nuovi ausiliari della sosta da impiegare per il periodo estivo.

La Abaco, società che gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento per conto del Comune di Pula, è alla ricerca di personale da assumere a tempo determinato per lo svolgimento dell’attività di ausiliario della sosta.

Per poter partecipare alla selezione è necessario essere maggiorenni; essere in possesso di un diploma di scuola superiore; essere residenti a Pula; non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.

Importante, inoltre, risulterà la conoscenza delle lingue straniere; le capacità informatiche, in particolare modo del pacchetto Microsoft Office; essere in possesso della patente B, ed essere automunito.

Ai candidati non è richiesta alcuna esperienza specifica nel campo del controllo della sosta. Gli interessati possono inviare la candidatura via email, all‘indirizzo di posta elettronica selezione@abacospa.it. I candidati che verranno selezionati lavoreranno durante il periodo estivo per il controllo della sosta nel centro abitato e a ridosso delle spiagge dove vige il parcheggio a pagamento.

