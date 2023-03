Assunzioni smart nei Comuni sardi soci Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali.

Dal 7 marzo sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni (legge 113/2021). Diversi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati e operai specializzati. C’è tempo fino al 22 marzo per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi ci resterà per tre anni o comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato. I singoli enti locali interessati possono assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva.

Tra gli enti aderenti all’innovativa procedura ci sono Quartucciu, Orgosolo, Cabras, Porto Torres, Iglesias, Riola Sardo, San Giovanni Suergiu e Sorso ma anche forme associative come la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.

L’obiettivo del maxi concorso indetto da Asmel è anche quello di integrare gli elenchi dei profili banditi nel 2022 e messi a disposizione delle esigenze dei 4mila enti locali soci dell’Associazione, di cui quasi 300 della Sardegna.

Tra le assunzioni già formalizzate anche quelle dei 7 vigili e 2 assistenti sociali nel comune di Iglesias.

Il comune di Sorso è stato tra i primi enti a completare le procedure di interpello e assumere in tutt’Italia. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Demelas: «Abbiamo subito aderito all’iniziativa di Asmel, cogliendone il potenziale e infatti abbiamo assunto un vigile e un amministrativo contabile D in tempi veloci e senza aggravi procedurali».

Dal Comune di Orgosolo fanno sapere che «abbiamo già assunto un tecnico D e stiamo per ultimare le procedure per un assistente sociale. Siamo estremamente soddisfatti. È una procedura che funziona, trasparente e veloce».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata