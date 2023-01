Opportunità di lavoro con Sogaer, che seleziona nuovo personale per l'aeroporto di Cagliari Elmas

In particolare la società cerca personale da adibire ad attività ausiliarie alla security (aiuto generico) da inserire in un elenco di personale idoneo.La scadenza del termine di presentazione della domanda è il 15 febbraio 2023.

Ai candidati ritenuti idonei sarà assegnato un punteggio di merito in funzione del quale potranno essere attivate eventuali assunzioni a tempo determinato stagionale da inquadrare nel profilo di aiuto generico.

Possono partecipare tutti i cittadini comunitari di ambo i sessi, in possesso della maggiore età, con un’adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accertamento è demandato alla Commissione esaminatrice della selezione.

Gli altri requisiti sono: conoscenza della lingua inglese attestata al livello B1 (attestato da allegare in fase di presentazione della domanda), patente di guida Categoria B in corso di validità, diploma di scuola media superiore, non essere stato interdetto dai pubblici uffici della Pubblica Amministrazione per qualsiasi motivo, o causa, iscrizione nelle liste elettorali, godimento dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza e/o provenienza (non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo), e idoneità psico-fisica.

Si cerca anche un addetto alla Sicurezza Aeroportuale Certificato dall'ENAC per le Categorie A1 e/o A5 da inserire in un elenco di personale idoneo.

Anche in questo caso la scadenza del termine di presentazione della domanda è il 15 febbraio 2023.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta telefonicamente al numero 070 9533241 o via mail: selper@selper.it.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata