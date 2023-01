Emirates è alla ricerca di nuovo personale di volo. L’appuntamento è per il 14 gennaio a Olbia, al Grand Hotel President, per il “recruiting day”.

I candidati, fa sapere la compagnia aerea internazionale, devono avere “la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all'avanguardia della compagnia aerea a Dubai”.

Chi intende partecipare deve inviare una candidatura on-line con un curriculum vitae (CV) aggiornato in inglese e una fotografia recente. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della compagnia.

