Buone notizie per i disoccupati di Cabras.

È in fase di pubblicazione l’avviso pubblico di selezione relativo al programma “Lavoras”. A Cabras verranno impiegate nove figure a tempo determinato per un periodo di sei mesi: sei operai generici per il ruolo di manovali edili e tre operai qualificati, nello specifico muratori per opere in pietra e mattoni.

«L’Oristanese è la terza provincia d’Italia per tasso di disoccupazione giovanile, un problema che si somma alla grave crisi economica che persiste nell’attuale periodo storico – ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti -. Questo è un progetto di welfare sociale di rilievo perché dà sostegno ai soggetti rendendoli protagonisti attivi, fornendo loro la possibilità di collaborare per realizzare, rigenerare e salvaguardare i beni comuni, rafforzando il senso di appartenenza agli stessi».

L’avviso si rivolge ai disoccupati residenti o ai domiciliati a Cabras, iscritti al Centro per l’impiego di Oristano e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro. Tutti i candidati dovranno essere in possesso di patente di categoria B. A partire dal 17 febbraio gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, esclusivamente in modalità telematica sul portale www.sardegnalavoro.it.

«Le figure che verranno selezionate saranno fondamentali in quanto andranno ad aggiungersi ai collaboratori tecnici dell’ente a partire dal secondo trimestre dell’anno, un periodo in cui la mole degli interventi aumenta in vista della stagione estiva», ha spiegato il consigliere con delega al Decoro Carlo Carta. I soggetti ammessi nella graduatoria verranno convocati per una prova di idoneità entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa.

