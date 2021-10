Dopo giorni di stallo, tra polemiche, documentazioni mancanti e ricorsi al Tar, è arrivata l’ufficialità: Volotea batte la concorrenza di Ita e ottiene le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna per i prossimi sette mesi.

Lo ha comunicato la Regione, in una nota, dove si legge: “La Compagnia Volotea si è aggiudicata la procedura negoziata con la quale la Regione ha assegnato le rotte della continuità territoriale”.

"L'assessorato dei Trasporti – aggiunge Villa Devoto – ha disposto l'esecuzione d'urgenza del servizio, in modo da limitare al massimo i disagi per gli utenti. Come previsto il servizio partirà dal giorno 15. Con una successiva comunicazione sarà indicato l'avvio della vendita dei biglietti”.

LE ROTTE – Nel dettaglio la compagnia si è aggiudicata sei rotte, ovvero Alghero - Roma Fiumicino, Alghero - Milano Linate, Cagliari - Roma Fiumicino, Cagliari - Milano Linate, Olbia - Roma Fiumicino e Olbia - Milano Linate.

La compagnia aerea opererà questi voli fino al 14 maggio 2022, nel frattempo verrà predisposto un nuovo bando ad hoc per la continuità territoriale.

LA COMPAGNIA – Volotea è un vettore, attivo dal 2011, con sede centrale a Barcellona. I fondatori sono Carlos Muñoz (amministratore delegato) e Lázaro Ros (direttore generale). Nella flotta Volotea sono presenti quaranta Airbus A319 e A320.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato proprio l’ad Carlos Muñoz – dall’esito di questa gara, che rappresenta un grande risultato e riconferma l’attenzione della compagnia nei confronti della Sardegna, della sua gente e dei nostri numerosi dipendenti basati sull’isola, che lavoreranno su queste rotte”.

"La Sardegna – aggiunge il numero uno di Volotea - è da sempre territorio strategico per la crescita del nostro network e dal 2012, abbiamo trasportato più di 1,5 milioni di passeggeri a Cagliari e più di 2 milioni a Olbia. Queste sei nuove rotte rappresentano una grande opportunità di crescita. Allo stesso tempo, l’avvio dei nuovi collegamenti, ci permette di soddisfare al meglio le esigenze di viaggio di cittadini e imprenditori della comunità locale. Riteniamo essenziale – conclude Muñoz -, anche in un periodo di minore traffico come quello invernale, avvicinare il territorio al resto d’Italia, offrendo collegamenti diretti tra Cagliari, Alghero e Olbia e due delle più importanti città italiane”.

(Unioneonline/l.f.)

