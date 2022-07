Presente in circa 60 sedi in tutta Italia, Sardegna compresa, secondo un recente studio di The European House - Ambrosetti, Amazon è l’azienda privata che ha creato il più alto numero di posti di lavoro nel Paese negli ultimi 10 anni. Dal suo arrivo in Italia, infatti, il Gruppo di Seattle ha creato più di 14 mila posti di lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio, di cui 4.500 solo lo scorso anno, continuando ad avere posizioni aperte e garantendo così sempre nuove assunzioni.

La novità

L’azienda, infatti, ha annunciato la creazione di ulteriori 3 mila posti di lavoro entro la fine del 2022. Quest’anno poi è entrato in funzione il centro di distribuzione di Ardea dove Amazon creerà 200 posti lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni.

Non solo, ma ha annunciato anche l’apertura entro dicembre del suo primo centro di distribuzione in Abruzzo in cui saranno creati 1.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’avvio dell’operatività. Un’opportunità in più per tanti giovani.

Cagliari

Dagli uffici Corporate italiani a Milano ai Centri di Sviluppo a Torino e Asti, dai Data Center in Lombardia, al Servizio Clienti a Cagliari, fino ai centri logistici con tutte le linee di business dedicate al solo settore della logistica, Amazon rappresenta un universo dalle numerose anime con opportunità professionali e di crescita in ambiti e settori spesso diversissimi tra loro. Non a caso tra tutte le divisioni aziendali (Operations, Customer Service, Retail, Alexa e AWS) è in grado di offrire circa 400 tipologie di lavoro diversi, a loro volta suddivisi in circa 70 famiglie, che raggruppano ruoli più o meno simili. I profili che ricerca dunque sono diversi e per questo l’azienda si rivolge a persone con esperienze, istruzione, background e professionalità diverse, siano essi profili principianti o più esperti: dai magazzinieri agli ingegneri, dagli sviluppatori di software ai linguisti e agli esperti del settore dell’intrattenimento.

Oltre a figure che esistono in tutte le aziende (risorse umane, comunicazione, amministrazione, finance), in Amazon sono stati creati nuovi ruoli e nuove tipologie presenti solo qui quali, tra le altre: Podcast Manager, Senior Vendor Manager EU Sports, Automation Engineer, Senior Robotics R&D Manager – Advanced Techologies, Computer Vision Applied Scientist, Music Executive, Live Sports Sales Specialist, Senior Influencer & Creator Manager, Data Scientist, Alexa Senior Business Intelligence Analyst, Machine Learning Engineer.

I requisiti

Ecco perché il Gruppo è sempre alla ricerca di talenti dalle elevate competenze tecniche e digitali. Competenze, background professionali, attitudini, passioni e talenti completamente diversi tra loro che si incontrano e confrontano ogni giorno. Periodicamente dunque Amazon apre nuove selezioni di personale. Candidarsi è semplice: basta collegarsi al sito www.amazon.jobs e cercando per sede, categorie aziendali, di lavoro o parole chiave si individua il profilo più idoneo, dopo, cliccando sul pulsante “Candidati ora”, si può procedere a inviare la propria candidatura.

Francesca Melis

