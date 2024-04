L'Amministrazione comunale di Uri esulta per la vittoria della compaesana Rita Cuccuru alla Maratona di Parigi nella categoria paralimpica.

Un risultato straordinario per l’atleta classe 1977 e che a 17 anni, a causa di un incidente stradale, ha perso l’uso delle gambe.

Da allora, con grande grinta e determinazione, Rita Cuccuru si è imposta nello sport, diventando una atleta paralimpica di Triathlon, partecipando anche alle paralimpiadi di Tokyo nel 2021 arrivando ottava nella sua disciplina.

Il Comune di Uri ha espresso tutto il suo orgoglio in un post sui social: «La nostra compaesana Rita Cuccuru vince la Maratona di Parigi; sul podio con sé l’immancabile bandiera dei quattro mori per sottolineare il suo legame indissolubile con la nostra terra. Un onore per noi poter vantare tra i nostri compaesani una donna, di così grande tenacia, che si sta distinguendo in ambito sportivo in un contesto internazionale. Continua così Rita, congratulazioni dall’Amministrazione comunale e da tutti i tuoi compaesani».

