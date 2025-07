È stata inaugurata a Mandas la mostra dedicata all’emigrazione e in particolari agli emigrati sardi in Argentina.

Il Crei Acli, in collaborazione con l’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, nell’ambito delle iniziative connesse all’Anno dell’Emigrazione sarda in Argentina e con il supporto del Circolo Acli di Mandas, ha dato vita alla seconda tappa della mostra itinerante "Oltre il Mare, Stesse Radici: Sardegna e Argentina nelle immagini di un figlio dell’emigrazione”.

L’esposizione potrà essere visitata all’interno degli spazi storici della Biblioteca Comunale (nell’ex Convento di San Francesco) nel cuore del paese, durante i festeggiamenti patronali di San Giacomo, sino a giovedì 30 luglio.

Attraverso le fotografie dell’architetto Ferdinando Caesar Montarcè, sardo-argentino di terza generazione, e le immagini realizzate dai circoli sardi in Argentina con il supporto della Federazione, il visitatore potrà percorrere un viaggio visivo tra Sardegna e Argentina. La mostra si propone così come un ponte tra passato e presente, realizzando un dialogo di immagini delle due terre per raccontare storie, radici comuni e memorie.

Nel centro dell'alta Trexenta questi sono i giorni dedicati al patrono San Giacomo. «La festa di San Giacomo è la festa di tutta una comunità che si riunisce e trova anche e soprattutto nel suo santo patrono la sintesi dei sentimenti dell' unità e della collaborazione», dice il sindaco Umberto Oppus.

